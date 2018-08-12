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'Kurban etini odun ateşinde pişirin'

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

ULUSAL Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof.

'Kurban etini odun ateşinde pişirin'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ULUSAL Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Sağlıker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, etin odun ateşinde pişirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Sağlıker, etin ateşte fazla tutulmaması ve siyahlaşmamasına da dikkat edilmesini söyledi.
​Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yahya Sağlıker, etlerin yanıp, kömür haline gelmiş halde tüketilmesinin çok sakıncalı olduğunu anlattı. Yanmış, rengi koyu siyah haline gelmiş etin kanserojen olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sağlıker, "Pişirim sırasında kullanılan kömürlerin odun kömürü olmasına dikkat edilmeli. Ağır maddeler içeren kömürler, aşırı ateş, uzun süre ateşte tutma ve etlerin yakılmış halde tüketilmesi oldukça sakıncalıdır. Mümkünse tadını da çok bozmadan ilkel-vahşi bir tat da içermeyecek şekilde hafif alasulu, ama zarar vermeyen baharatlarla zenginlendirilmelidir" dedi.
HASTALARI UYARDI
Doktorların, çeşitli hastalıklar nedeniyle et tüketmelerinin yasaklandığı ve sakınca koyduğu kişileri de uyaran Prof. Dr. Sağlıker, "Hipertansiyon hastaları kurban etlerini en fazla 100 gram olarak tercih etmelidir. Miktar olarak bu sınırı geçmemesini öneriyoruz. Etin tamamen yağsız, koyu siyah taraflarını tercih edip, mümkünse dana eti olmalıdır. Ayrıca mümkünse yağ ve özellikle katı yağ ilavesinde bulunulmamalı. İç yağlar ve iç organ yağlarının tüketimine karşıyız. Sulu yemeklerde zeytinyağı, mısır özü yağı ya da ayçiçeği yağı tercih edilebilir" diye konuştu.

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