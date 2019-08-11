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Kurban etini saklarken sakın bu hataları yapmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiği konusunda uyarılara bulunan uzman kasaplar, etin buzdolabı ya da derin donduruculara konulmadan önce muhakkak 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.Denizli’de uzun yıllardır kasap esnafı olarak çalışan Kadir Öz, kurbanın kesildikten sonra etinin nasıl saklanması gerektiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiği konusunda uyarılara bulunan uzman kasaplar, etin buzdolabı ya da derin donduruculara konulmadan önce muhakkak 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.
Denizli’de uzun yıllardır kasap esnafı olarak çalışan Kadir Öz, kurbanın kesildikten sonra etinin nasıl saklanması gerektiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kurbanlığın kesildikten sonra saklanacak etin havalandırılması, buzdolabın derecesi ve koyulacak poşetin çok önemli olduğunu ifade eden Öz, aksi takdirde etin yeşile dönmesi, kokması ve bakteri üretilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Öz, “Ete gösterilen talep Kurban Bayramında yoğunlaşıyor. Herkes kendi kurbanını kesiyor. Vatandaşlarımız kesilen kurbanının etini havalandırdıktan sonra yani tam anlamıyla etin sıcak havasını aldıktan sonra kasap arkadaşlarımıza getirip hazırlığını yaparsa daha iyi olur. Et o zaman daha lezzetli olur. Kesilen etin zaten en az 24 saat dinlendirilmesi lazım. 24 saat sonra dinlenen et işlenirse daha lezzetli olur. Sonrasında eti yiyen, etin tadını ve lezzetini daha iyi alır. Birkaç saat içerisindeki kesilen eti işlemek kasap için zor bir durum. Et işlendikten sonra paketlenip hemen dolaba konulunca ette yeşerme ve morarma dediğimiz olay oluyor. Yani ette çürüme meydana geliyor” dedi.

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