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Kurban etini tüketmeden "6 saat bekletin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

NKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz: - "Et kemiklerinden ayrılacağı zaman mutlaka en az 6 saat bekletilmesi gerekiyor. Et dinlendiği zaman etin duysal lezzeti daha iyi seviyeye gelecektir"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz, kurban etinin tüketimi için en az 6 saat beklenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıkları göz önüne alınarak et muhafazasında soğuk zincir ve soğuk muhafazaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban kesilmesi sonrası etin hemen tüketilmemesini öneren Yılmaz, "Et kemiklerinden ayrılacağı zaman mutlaka en az altı saat bekletilmesi gerekiyor. Et dinlendiği zaman etin duysal lezzeti daha iyi seviyeye gelecektir." dedi.

- "Haşlama önerisi"

Türk insanın damak tadının daha çok ızgara usulü pişirilen etlere yatkın olduğunu ancak haşlama etin tüketilmesinin daha sağlıklı olacağının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Etin özellikle ızgara olarak pişirilmesi tercih ediliyor. Fakat ızgarada duman olayı var. Dumanın ete temas etmesi insanda bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Haşlamayı tercih edebiliriz. Kardiyolojik hastalığı olanlarda haşlama tüketiminin sağlık açısından daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Etin insan vücudunda bulunan serbest radikalleri bağladığından dolayı antioksidan (yağların oksidasyonunu yavaşlatan madde) özelliği bulunan baharatlarla tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

Kekik, biberiye, sumak kişniş gibi baharatlarla tüketilebilir. İnsan vücudunda bulunan serbest radikalleri bu antioksidanlar bağladığından dolayı sağlıklı bir tüketim olur. Baharatların hem duysal lezzeti arttırdığı gibi insan sağlığına da olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz."

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baharat kurban bayramı Tekirdağ

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