'Kurban etinin hemen pişirilerek yenmemesi gerekir'

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, kurban etinin tüketimiyle ilgili uyarıda bulunarak, "Kurban etinin, kesinlikle hemen pişirilerek, yenmemesi gerekir. Taze kesilmiş etin sindirimi zordur" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kurban Bayramı öncesi beslenme ve kurban etinin tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Müdürü Benli, şunları kaydetti:

"Güne mutlaka hafif ve her grup besin ögesini içeren bir kahvaltı öğünü ile başlayın. Bayram günlerinin vazgeçilmezi tatlı ve çikolatadan mümkün olduğunca uzak durun. Günlük 2- 2,5 litre su tüketilmelidir. Çay, kahve ve asitli içeceklerin aşırı tüketiminin uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bayram boyunca artacak olan et tüketimiyle birlikte sebze tüketiminin de artırılması gereklidir. Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketim miktarı ve sıklığı artar. Sağlıklı ve yeterli- dengeli beslenme ilkelerinden biri de vücudumuz gereksinmesi kadar protein alımıdır. Etin lezzeti, kıvamı, kokusunun, vitamin- mineral içeriği ve tamamen pişirme yöntemiyle ilgilidir. Etleri ızgara, sebzelerle birlikte tencerede, haşlama ya da mangalda (etler mangal ateşinden en az 15 cm yukarda olacak) yapabilirsiniz. Et ile yapılan yemeklere ise ayrıca yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı iç yağı, tereyağı gibi yağların kullanımından kaçınılmalıdır. Kurbanda kesilen etlerin kesinlikle hemen pişirilerek yenmemesi gerekir. Taze kesilmiş etin sindirimi zordur. Diyabetliler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bireyler bu tedavilerini bozmamalı, beslenme programlarını bayramda da sürdürmelidirler. Kurban etinin saklanması da sağlık açısından çok önemlidir. Öncelikle ölüm sertliği için 24 saat beklenmesi gerekir. Uzun süreli saklamak için etler birer kullanımlık olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, buzdolabı poşetine veya saklama kaplarına konarak buzdolabının buzluk kısmında (-2 derecede 3-7 gün, -18/-20 derecede küçük parçalar 3 ay, büyük parçalar 8 aya kadar) saklanabilir."