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Kurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar, kurban etlerini alıp Kartal Sahili'nde mangal yaptı.

Kurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılar

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar, kurban etlerini alıp Kartal Sahili'nde mangal yaptı.
Bayramı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, 2'inci gününde sahillere akın ederek kestikleri kurban etleriyle mangal yaptı. Kartal Sahili'nde kurban etleriyle mangal yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlerin üzerine açarak oyun aktiviteleriyle vakit geçirdi. Ailesiyle gelen çocuklar oyun parklarında vakit geçirirken, bazıları da top oynadı.
Ailesiyle sahile gelen Erol Vural, "Ailece kurban etlerinden piknik yapalım dedik. Saklayacağımızı sakladık. Vereceğimizi verdik. Gerisi böyle mangal yaparak yiyoruz." dedi.
Bir vatandaş ise, 'Bugün hava çok güzel çok serin ailemizle birlikte sahile geldik. Çok güzel vakit geçiyoruz. Kurbanlarımızı keserek buraya geldik.' diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Kurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılarKurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılarKurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılarKurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılar

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