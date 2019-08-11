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Kurban keserken elini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.

Kurban keserken elini kesti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.
Tarsus'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü Yusuf Bulden, kurbanlık koyunu kesmek isterken, yanlışlıkla elini kesti. Aile bireyleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen Bulden'in eline, acil serviste 10 dikiş atıldı. Ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bulden, "Kurban kesmek isterken elimi kestim. Yılda 1 kez olduğu için böyle kazalar başımıza gelebiliyor. Acemilik mi, ustalık mı? Başa gelen çekilir" dedi.

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Kurban keserken elini kesti

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