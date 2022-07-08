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Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban hangi güne kadar kesilir? İşte kurban duası!

08.07.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban keserken hangi duaların okunması gerektiğini merak eden internet kullanıcıları yarın idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı öncesi araştırma yapmaya başladı. Birçok vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Kurban hangi güne kadar kesilir? İşte kurban duası...

Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban hangi güne kadar kesilir? İşte kurban duası!

Kurban keserken hangi duaların okunacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kişiler konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban hangi güne kadar kesilir? Kurban duası ve merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

İşte kurban keserken okunacak dua ve sureler:

Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

Enam Suresi 162. Ayet Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Enam Suresi 162. Ayet Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 162)

KURBAN HANGİ GÜNE KADAR KESİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir:

"Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

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