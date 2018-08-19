Kurban keserken okunacak dualar: Diyanet kurban kesilirken hangi duaların okunmasını tavsiye ediyor?

Kurban keserken hangi duaları okumak gerekir? Kurban Bayramı'nın gelmesi ile kurban ibadetine dair bazı soruların cevapları araştırılıyor. Yapılan ibadeti eksiksiz yerine getirmek isteyenler, diyanetin kurban kesimi sırasında neler yapılması açıklamalarını merak ediyor. Haberimizde diyanet tarafından cevap verilen kurban kesilirken okunacak dualar, kurban kesimi sonrasında kılınan namaz ve kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik... İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163) “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79) Bu ayetlerden sonra, "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber" denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır. Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır. Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.