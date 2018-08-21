Kurban kesim alanında hastalık bilgilendirmesi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da kurban kesim alanında kadınların ellerinde bıçaklarla eşlerine yardımcı olmaları dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü de hayvandan bulaşan hastalıkları anlatmak amacıyla stant açtı.
Manisa'da vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde belediyeler tarafından belirlenen yerlerde sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını kesti. Kentteki kesim alanlarından birisi olan Alaybey Mahallesi Pazar Yeri'nde kadın kasapların eşlerine yardım etmesi dikkat çekti. Vatandaşlar kestikleri havyanların etlerini parçaladı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de halk arasında 'köpek kisti' diye bilinen hayvandan insana geçen ancak insandan insana bulaşmayan, tedavisinde gecikildiğinde ölüme kadar götüren ciddi bir hastalık olan 'Kist Hidatik' hastalığı hakkında bilgi verdi.
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