Kurban kesimi sırasında tartıştığı torununu öldürüp, intihar etti (2)

ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Bolu'nun Göynük ilçesinde Mehmet Biçer'in torunu Mesut Biçer'i tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.
Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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