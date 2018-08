Kurban kesiminde kombinalar tercih ediliyor

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da kurban kestiren vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlere akın etti. Özellikle özel et kombinalarda kurbanlıklarını kestirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Afyonkarahisar'da belediyenin kesim yeri olarak belirlediği Kasaplar Çarşısı ve özel et kombinaları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bulundukları semtlerde belediyenin gösterdiği yerlerde kurbanlarını kestirdi. Pek çok kişi özel kombinaları tercih etti. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren özel et kombinası sahibi İsmail Göbekli, baba mesleği olan kasaplığı 40 yıldır yaptığını söyledi. 12 kişilik personelle kurbanlık kestirmek isteyenlere hizmet verdiklerini ifade eden Göbekli, normalde günde 50 büyükbaş hayvan kestiklerini, bu sayının Kurban Bayramı dolayısı iki kata çıktığını kaydetti. Kurbanlık hayvanların kesiminin yaklaşık 10- 15 dakika sürdüğünü kaydeden Göbekli, Temiz ve sağlıklı kesim yapmaya çalışıyoruz. Kombinalarda kurban kesimlerinin yapılması hijyen acısından önemlidir. Ayrıca diyanet tarafından görevlendirilen hafızlar eşliğinde İslami koşullara uygun kesim yapıyoruz dedi. HİJYENİK BİR ORTAMDA KESİLİYOR Kesim için özel et kombinasını tercih eden Hüseyin Yarşi, İslami şartlara uygun kesiliyor. Kesip her şeyi hazırlayarak bize teslim ediyorlar. Kesim 10 ile 15 dakika sürüyor. Buradaki sistem güzel. Her hangi bir kargaşa çıkmıyor. Güzel bir şekilde kesim yapılıyor dedi. Ailesiyle kurbanlık kestiren İbrahim Danaoğlu da Hijyen bakımında kombinada kestiriyoruz. Burada sıraya gidiyoruz. Mübarek gün acele etmemek gerekiyor. Diğer yerlerde hayvan kaçması olmuyor. Burası gayet iyi diye konuştu. Kurban kesim yerlerinde Diyanet Vakfı ve Türk Hava Kurumu ekipleri de deri topladı.



