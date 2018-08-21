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Kurban kesimini çocuklar da izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kurban kesimleri, belediyelerin belirlediği alanlarda yapıldı.

Kurban kesimini çocuklar da izledi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta kurban kesimleri, belediyelerin belirlediği alanlarda yapıldı. Çocukların kurban kesimini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.
Kent genelinde belediyelerin belirlediği alanlarla kurban kesimleri yapıldı. Kolundan yaralanan ve hayvanın üzerine düşmesi sonucu ayağı kırılan iki kasap, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kurban kesim yerlerinde ise tüm uyarılara rağmen çocuklar da vardı. Çocukların kurban kesimlerini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.
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Kurban kesimini çocuklar da izlediKurban kesimini çocuklar da izlediKurban kesimini çocuklar da izlediKurban kesimini çocuklar da izledi

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