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Kurban kesmeye giderken, aracıyla takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta aracıyla kurban kesmeye giden Ergün Şimşek isimli vatandaş kavşakta başka bir aracın kendisine çarpmasıyla takla attı.

Kurban kesmeye giderken, aracıyla takla attı

Esenyurt’ta aracıyla kurban kesmeye giden Ergün Şimşek isimli vatandaş kavşakta başka bir aracın kendisine çarpmasıyla takla attı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Şimşek kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1993’üncü sokak üzerinde yaşandı. Ergün Şimşek hafif ticari aracıyla kurban kesmek üzere yola çıktı. Şimşek yolda seyir halindeyken, bu sırada yan yoldan hızla gelen araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şimşek’in kullandığı araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Şimşek’in yardımına koştu. Kazada Şimşek’in burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan çekici ile Şimşek’in aracı otoparka çekildi.

"Kaldırıma vurdum ters döndüm"
Yaşananları anlatan Şimşek, "Arabama lastiğin oradan vurdu. Bana vurduktan sonra bende kaldırıma vurdum ters döndüm. Ailemin yanına kurban kesmeye gidiyordum" dedi.
Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şimşek’in yönetimdeki araca diğer yoldan çıkan aracın çarpması daha sonra ise aracın takla atması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların takla atan araca doğru yardıma koşması var.

Kurban kesmeye giderken, aracıyla takla attı

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