Kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurbana kaç hisse (ortak) girilir?

Kurbanda hayvanın eti yaklaşık olarak 3'e ayrılmalıdır. Üçte birlik kısım, aile bireyleri içindir. Diğer üçte biri akraba ve komşulara pay edilir. Kalan son kısım ise fakir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Kurbanı kesen kişi zenginse, tamamını ya da çoğunu fakirlere dağıtması uygun görülür. Orta halli veya kabalalık bir aile ise çoğunu evinde kendi için bırakabilir. Kurban etinin derisinin ve etinin satılıp para kazanılması mekruhtur. Bu nedenle bu deriler sadece bağış olarak gönderilebilir, hayır işlerinde kullanılabilir. Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alıkoymaktır. Kurbanlık yapmak üzere satın alınan bir hayvan satılıp yerine başka bir hayvan almak câizdir. Eğer paradan arta kalan olursa tasadduk edilir (Serahsî, a.g.e., XII, 13).

KURBAN HİSSE SAYISI KAÇ OLMALI? TEK SAYI ŞARTI VAR MI?

Özellikle büyükbaş hayvanı kurban etmek isteyenler, hisseli olarak yapabilirler. Ortaklaşa kurban kesiminde, ortakların sayısının tek veya çift olması gerekli değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki sayıda ortak da kesebilir. Yeter ki ortaklardan herhangi birisinin hissesi yedide birden az olmasın. Aksi halde, bu durumdaki ortağın kurbanı geçerli olmaz. Ayrıca ortaklar yediden az ise, bu durumda, her bir ortağın kurbanın yedi hissesinden kaçına ortak olduğu da önceden belirlenmelidir.

Bir büyükbaş hayvanı en fazla yedi kişi kurban olarak kesebilir. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir:

Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

“Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selem zamanında temettu’ haccı yapar ve ortakla­şa yedi kişiye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.” (Müslim, Hac 353; Ebu Davud, Edâhî, 6-7; Tirmizî, Hac 66; Nesâî, Dahaya 16; Muvatta, Dahaya 9; İbn Mâce Edahî, 5; Ahmed b. Hanbel, 3/335, 5/409.)

Yine Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte telbiye getirerek hacc için yola çıktık. Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu.” (Müslim, Hac, 351)

