Kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurbana kaç hisse (ortak) girilir?

Kurban nasıl kesilmeli? Allah'a şükranlarımızı sunmak için yapacağımız mali bir ibadet olan kurban kesiminde dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi ise kesilecek hayvana hiç bir şekilde eziyet edilmemesidir. Bu yüzden kurban kesimine ehli kişilere yaptırmak en doğrusudur. Peki kurban eti nasıl dağıtılmalı? Kurbana en çok kaç hisse ile ortak olunur?
Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir. Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır. Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.
Özellikle büyükbaş hayvanı kurban etmek isteyenler, hisseli olarak yapabilirler. Ortaklaşa kurban kesiminde, ortakların sayısının tek veya çift olması gerekli değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki sayıda ortak da kesebilir. Yeter ki ortaklardan herhangi birisinin hissesi yedide birden az olmasın. Aksi halde, bu durumdaki ortağın kurbanı geçerli olmaz. Ayrıca ortaklar yediden az ise, bu durumda, her bir ortağın kurbanın yedi hissesinden kaçına ortak olduğu da önceden belirlenmelidir.
Bir büyükbaş hayvanı en fazla yedi kişi kurban olarak kesebilir. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir:
Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:
“Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selem zamanında temettu’ haccı yapar ve ortaklaşa yedi kişiye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.” (Müslim, Hac 353; Ebu Davud, Edâhî, 6-7; Tirmizî, Hac 66; Nesâî, Dahaya 16; Muvatta, Dahaya 9; İbn Mâce Edahî, 5; Ahmed b. Hanbel, 3/335, 5/409.)
Yine Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:
“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte telbiye getirerek hacc için yola çıktık. Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu.” (Müslim, Hac, 351)
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