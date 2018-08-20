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Kurban pazarında arife yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kurban pazarında arife yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar arife günü kurbanlık seçmenin telaşını yaşarken besiciler de sıkı pazarlıklarla ellerinde kalan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları satmaya çalışıyor.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinden getirdikleri kurbanlıkları müşterileriyle buluşturan besiciler arasında satışlardan memnun olan da fiyatlar düşürülmesine rağmen yeterince satış yapamayan da var.

Kurbanlık alımını arife gününe bırakanlar ile besiciler arasında kıran kırana pazarlıklar yapılıyor. Pazarda, küçükbaş hayvanlar, bin ile bin 800 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Kurbanını arife günü almayı tercih eden Mehmet Çetin, AA muhabirine pazarda birçok seçenek olmasına rağmen fiyatları biraz yüksek bulduğunu belirtti.

İstediği kurbanı bin 400 lira vererek satın aldığını anlatan Çetin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Besici Atlıhan Bayraktar da pazara getirdiği 30 küçükbaş hayvandan 22'sini sattığını söyledi.

- "Uzun bayram tatili satışları olumsuz etkiledi"

Hasan Acıçalı ise Vaysal köyünden getirdiği 100 küçükbaş kurbanlığın 23'ünü pazarda sattığını anlattı.

Kurban Bayramı tatilinin uzun olmasının satışları etkilediğini aktaran Acıçalı " Uzun bayram tatili satışları olumsuz etkiledi. İnsanlar denize veya tatile gittiler. Böyle olunca bağış yoluyla kurbanlarını aldılar. Bizlerde üç aşağı, üç yukarı aramadan elimizdeki kurbanlıkları satıp gitmeye çalışıyoruz. Arife ve bayramın birinci günü umutluyuz." dedi.

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