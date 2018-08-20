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Kurban pazarında arife yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı arifesinde Sultangazi'deki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN - Ali AKSOYER, İSTANBUL,(DHA) KURBAN Bayramı arifesinde Sultangazi'deki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Pazardaki kurbanlıkların çoğunun satıldığını belirten besiciler, fiyatların geçen haftaya göre ucuzladığını söylüyor. Yaklaşık 15 bin hayvanın getirildiği pazarda yoğunluk sabah saatlerinden itibaren başladı. Pazardaki büyükbaş hayvanların çoğu satılırken, küçükbaş hayvanların satışı için pazarlıklar sürüyor. Pazarda büyükbaş kurbanlık fiyatları 14 bin, küçükbaş kurbanlık fiyatları ise bin 200 liradan başlıyor. Pazardaki ilgiden memnun olduklarını belirten besiciler son 1-2 günde fiyatların düştüğünü belirtti. Kastamonu'dan geldiğini söyleyen Mücahit Öztürk, “30 büyükbaş hayvan getirdik bu sene. Hepsini de bitirdik. Bugün arife günü olmasına rağmen pazarda çok az hayvan kaldı. İnşallah gelecek yıl da böyle olur. Fiyatlar geçen yıla göre arada çok bir fark yoktu. Az da olsa bir artış var. Bunun nedeni de yem fiyatları. Geçen sene 70 liraydı, bu sene 80 lira oldu bu fiyat. Bu da tabi bizi de etkiledi. Saman fiyatları düşüktü, saman fiyatları yükseldi. Bunlar yüzünden fiyatlar biraz yükseldi" dedi. "FİYATLAR 1000 - 500 ARASINDA DÜŞTÜ" Erzurum'dan büyükbaş kurbanlık getirdiğini söyleyen Recep Kozan da, "Satışlar iyi gitti bu sene, son zamanlarda fiyatlar düştü. 1000 - 500 arasında şu an bir düşüş var. İnsanlar bunu alıp götürecek değil ya. O yüzden bin lira 500 lira eksiye düştü. Hayvanlar bitti. Çok az bir hayvan kaldı. Bizde 3 tane kaldı. Sattık mallarımızı, kısmet olursa seneye de geleceğiz" ifadelerini kullandı. “ALAN DA SATAN DA MEMNUNDU" Bir diğer besici Adem Yiğit ise, “70 tane hayvan getirdik. Şuan 2 danamız kaldı. Nasipse onu da bugün yarın bitireceğiz. En ufak danalar 10 bin ile 17 bin arasındaydı. Geçen sene ile bu sene arasında ciddi bir fark yoktu. Geçen sene 13 bin liralık mal bu sene 14 bin liraydı. Çok bir fark yoktu. Hamdolsun alan da satan da memnundu bu sene" şeklinde konuştu. Kurbanlık almaya gelenler de pazardaki fiyatlardan memnun. Pazardaki fiyat düşüşünden memnun olduğunu belirten bir vatandaş “Pazar iyi fena değil. Bugün fiyatlar geçen haftaya göre biraz daha düşmüş duruda. Bugün fiyatlar normal. Aldık bir tane çok şükür. Geçen yıla göre fiyatlar da normal" dedi. Öte yandan pazar içinde satışlar sürerken, pazarın girişinde satın alınan kurbanlıkları götürmek üzere bekleyen nakliyeciler yoğunluk oluşturdu.

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