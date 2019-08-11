Kurban pazarında bayram namazı sonrası hareketlilik

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde hareketlilik yaşandı. Bayram namazından çıkanların bir kısmı, kurbanlık almak için soluğu hayvan pazarında aldı. Kurbanlıkların fiyatları küçükbaşlarda 800 ile 1300 TL, büyükbaşlarda ise 11 bin ile 18 bin TL arasında değişti.

Turgutlu'da belediyenin gösterdiği noktalarda kurulan hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Bayram namazının bitimiyle birlikte hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlık alımını son güne bırakanlar, hayvan pazarlarına koştu. Fiyatların az da olsa düştüğü hayvan pazarında satıcılar ile alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı. Hayvan pazarında kurban koçlar 800 -1300 TL, tekeler 500 - 900 TL, boğalar ise 11 bin -18 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kimi satıcılar 'Ücretsiz kesim' promosyonu ile ellerinde kalan son kurbanlıkları da satmaya çalıştı. Kurbanlık almak için pazara gelen Ali Dikengül, "Bayram öncesi işlerimizin yoğunluğu nedeniyle kurbanlık almak kısmet olmadı. Şimdi pazarı dolaşıp, uygun bir koç ve ya teke kurbanlık seçeceğiz" dedi.

Hayvan satıcıları, satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Yem fiyatları göz önüne alındığında kurbanlıkların fiyatları önceki yıllara oranla düşük. Ancak, yine de satış yok. Bayram sonuna kadar satabildiğimizi satacağız. Satamadıklarımızı ise mezbahalarda kestirip, kasaplara verdikten sonra evlerimize, memleketlerimize döneceğiz" dedi.