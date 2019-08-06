İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi'nin sahil bölgesinde kurduğu çadıra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kartal Belediyesi'nin 27 Temmuz'da hayvan alımına başladığı pazarda 96 büyükbaş ve 22 küçükbaş kurbanlık çadırında 2 bin 300'den fazla kurbanlık yer alıyor.

Belediyenin satıcılar için duş, tuvalet, mescit gibi hizmetler sunduğu pazarda ayrıca vatandaşların kurbanlarını kestirebilecekleri kesimhane kuruldu.

Pazarın açıldığı 27 Temmuz'dan bu yana kurbanlıkların büyük çoğunluğu satılırken satıcılar vatandaşları acele etmeleri konusunda uyarıyor. Pazarda küçükbaşlar ağırlıklarına göre 900 ila 2 bin, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor.

Erzincanlı besici Hakan Dağ, memleketinden ve çevre şehirlerden topladığı 80 büyükbaş hayvanı üç ay önce Gebze'deki çiftliğine getirdiğini söyledi.

Burada bir süre dinlendirdiği hayvanları kurban satış noktalarına sevk ettiklerini ifade eden Dağ, bu yıl kurbanlıkların biraz yavaş satıldığını belirtti. Dağ, şu ana kadar 55 büyükbaş hayvanı sattıklarını ve bayrama kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.