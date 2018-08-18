KURBAN PAZARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK- Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA) İstanbul'daki kurban pazarlarında satışlar devam ediyor. Geçen yıla göre fiyatlarda biraz artış olduğunu belirten besiciler, genel olarak satışlardan memnun.

Başakşehir'de kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş kurbanlık, bin 500 liradan, büyükbaş kurbanlık fiyatları da 14 bin liradan başlıyor. 10 gündür pazarda olduğunu belirten Murat Kışla, “Piyasa güzel, fena değil. Getirdiğimiz büyükbaş kurbanlıkların 4'te 3'ünü sattık. Genel olarak pazarın durumu da aynı. Fiyatlar geçen yıla göre hemen hemen aynı. Az da olsa bir fark var tabi. O da normal tabi. Bu fark da yem ve Pazar fiyatlarının yüksek oluşundan kaynaklanıyor" dedi.

Bir başka besici olan Erdem Ay da “3 tane malım kaldı. 35 mal getirmiştim" ifadelerini kullandı. Pazara büyükbaş kurbanlık almaya geldiğini söyleyen Recep Göksu da, fiyatların genel olarak normal olduğunu belirterek, “Henüz bakıyoruz, almadık. Kesemize uygun bulduğumuzda alacağız. Her keseye uygun kurbanlık var. Bütçenize uygun alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.