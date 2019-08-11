KURBAN PAZARINDA KESİM GERGİNLİĞİ 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı’nın yanındaki boş alanda bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kurban pazarından görüntüler

-Zabıta ve vatandaşlar arasında oluşan gerginlik

-Kurban pazarındaki polis ekipleri

-Kaçak kurban kesimi yapanlar

-Genel ve detay

