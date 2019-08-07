HABER

Kurban pazarında sahte paralarla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında piyasaya sürülmek istenen, 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 16 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında piyasaya sürülmek istenen, 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 16 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde taksiyi durdurdu. Polis araçta bulunan 2 yolcuyu gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde aynı seri numaralarından oluşan 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 13 bin 200 lira ele geçirdi. Polisin diğer operasyonunda, ihbar üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde 3 bin 400 lira sahte para bulundu. Kurban pazarlarında piyasaya sürülmek istediği belirlenen sahte paralarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Red Bull Music Festival’in sanatçıları belli olduRed Bull Music Festival’in sanatçıları belli oldu
Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildiKilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.