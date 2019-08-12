HABER

Kurban pazarından 400 bin TL’lik hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Trabzon’da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Akyazı’da kurulan kurban pazarına kurbanlık satmaya gelen A.K., kurban paralarını aracına koydu.Bir süre sonra aracın camlarının kırılarak 400 bin TL parasının çalındığını gören A.K., durumu polis ekiplerine bildirirken yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.M., çevredeki esnafın da yardımıyla aynı pazarda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon’da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı’da kurulan kurban pazarına kurbanlık satmaya gelen A.K., kurban paralarını aracına koydu.
Bir süre sonra aracın camlarının kırılarak 400 bin TL parasının çalındığını gören A.K., durumu polis ekiplerine bildirirken yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.M., çevredeki esnafın da yardımıyla aynı pazarda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçtiAramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti
Ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıTicari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.