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Kurban pazarından kaçıp 3 gün yüzen boğa bu yıl kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında

11.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Rize'nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp deniz atlayan ve 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'un Sürmene ilçesinde sahile çıkan boğa "Ferdinand", yaklaşık 1 yıldır İzmir'deki 'Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda bulunuyor. Ferdinand'ı fotoğraflayan DHA, boğanın bir yılda 350 kilodan 500 kiloya çıktığını yazdı.

Kurban pazarından kaçıp 3 gün yüzen boğa bu yıl kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında

Rize'nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp deniz atlayan ve 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'un Sürmene ilçesinde sahile çıkan boğa "Ferdinand", yaklaşık 1 yıldır İzmir'deki 'Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda bulunuyor.

Ferdinand'ı fotoğraflayan DHA, boğanın bir yılda 350 kilodan 500 kiloya çıktığını yazdı.

Boğa 'Ferdinand' geçen yıl Kurban Bayramı'nın en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Boğanın 3 gün yüzdükten sonra karaya çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent olaya dahil olmuş ve kurucusu olduğu AHBAP Platformu "Ferdinand"ı satın alarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürmüştü.

DHA, Ferdinand'ın çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloya ulaştığını ve 2 ay önce barınaktaki 'Yıldız' isimli inekten 'Ferdi' adında bir buzağısı olduğunu duyurdu.

Ferdinand'ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

​Ferdinand'ın kaçtığı günden beri Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand'ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

Ferdiand'ın çiftliğe ilk geldiğinde çok küçük olduğuna vurgu yapan Çakır "İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı. Fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar" dedi.

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