HABER

Kurban pazarının 1 tonluk 'Paşa'sı, alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara çıktı.

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara çıktı. Pazardaki 1 tonluk 'Paşa' adındaki simental cinsi boğa, 17 bin 500 liraya alıcı bekliyor. İlçe merkezi Derin Hendek mevkisinde kurulan Suşehri Hayvan Pazarı'nda çevre ilçelerden gelen kurbanlıklar satışı yapılıyor. Kıran kırana pazarlıkların yaşandığı pazarda küçükbaşlar 800-1500 lira, büyükbaş kurbanlık hayvanlar ise 4 bin 500 ile 10 bin lira arasında alıcısını buluyor. Hayvan sahipleri ile alıcılar arasında geçen kıran kırana pazarlıklar ise kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. İlçeye bağlı Çiçeközü köyünde yaşayan Ramazan Yener'e ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli simental cinsi tosun ise ilgi odağı oldu. Pazarın en büyük kurbanlığı olan ve 17 bin 500 lira değer biçilen 'Paşa', alıcısını bekliyor. Paşa, pazarın en büyük ve en pahalı hayvanı olarak dikkat çekiyor. 'SATIŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ' Büyükbaş hayvanlarını pazara getiren Ali Günel (40), "Yıllardır hayvan besiciliği ve satışıyla uğraşıyorum. Kurban Bayramı öncesi hayvanlarımızı pazara çıkardık. Yem fiyatlarında çok değişiklik oldu ama hayvanlarımızın satışlarında bir artış olmadı. Yine de çok şükür satışlarımızdan memnunuz" dedi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ümit Uysal ise geçen seneye göre fiyatlarda değişiklik olmadığını belirterek, "Hayvanlarımızı pazara çıkardık. 800 liradan 1500 liraya kadar kurbanlıklarımız var. Fiyatlarda bir değişiklik yok, tam tersine düşüş var. Küçükbaş hayvan fiyatları genelde arife gününe netlik kazanır. Şu anki satışlarımızdan memnunuz" diye konuştu.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Yunuslur, Alaplı'da çaya girdiYunuslur, Alaplı'da çaya girdi
Çocuklara dünya şıklığıÇocuklara dünya şıklığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.