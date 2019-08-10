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Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1.5 tonluk 'Aslan' isimli boğa 29 bin TL'ye satıldı.

Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1.5 tonluk 'Aslan' isimli boğa 29 bin TL'ye satıldı.
İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü yoğunluk arttı. Pazarda en büyük ilgiyi Erzurum'dan getirilen 'Aslan' isimli boğa gördü. 33 bin TL değer biçilen 1.5 tonluk simental cinsi boğa, 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. 15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen 'Aslan'ın yetiştiricisi Muhammed Yıldız, "Her yıl İnegöl'e en kilolu hayvanı ben getiriyorum. Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim. Bu sene o rekoru da kırdım. 1 ton 500 kilo ağırlığında simental cinsi 'Aslan' isimli kurbanlık tosun getirdim. Ne İnegöl'de ne de Bursa'da bu hayvanın rakibi olmadığını iddia ediyorum. Kurbanlığımızı 33 bin Türk lirasına satışa çıkardık. Pazarlık sonucunda 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı" dedi.

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Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldıKurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldıKurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldıKurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı

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