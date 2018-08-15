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Kurban pazarının en büyükleri satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki İsabey Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının en büyük kurbanlıkları bayrama bir hafta kala alıcı buldu.

Kurban pazarının en büyükleri satıldı

Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gürsu ilçesindeki İsabey Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının en büyük kurbanlıkları bayrama bir hafta kala alıcı buldu. 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon' isimli boğa 25 bin liraya, her ikisi de 120 kilo gelen koç 2 bin 400 lira, teke ise 2 bin 100 liraya satıldı.
Gürsu ilçesinde kurulu İsabey Hayvan Pazarı'nda bulunan büyük ve küçükbaş kurbanlıkların en ağır olanları vatandaşların ilk tercihi oldu. Muş'tan getirilen, 1 ton 250 kilo ile pazarın en ağır boğası 'Şampiyon', 25 bin liraya satıldı. 3 yaşındaki boğayı zapt etmekte zorlanan sahibi Sıracettin Ekmen, çok özel baktıkları boğanın ilgi gördüğünü söyledi.
Pazarın en büyük koçu ise 120 kilogramlık ağırlığıyla 'Pehlivan' oldu. Satıcısı İsmet Çakal, "Afyon Emirdağ'da Pehlivan' ı iki ay önce satın alarak kurban için özel besledik. Hayvanı, 2 bin 400 liraya sattık" dedi.
Kurban pazarının en ağır tekesi olan 120 kilo ağırlığındaki 'Polat' ise 2 bin 100 liradan alıcı buldu.

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Kurban pazarının en büyükleri satıldıKurban pazarının en büyükleri satıldıKurban pazarının en büyükleri satıldı

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