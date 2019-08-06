Kurban pazarının küçük kovboyu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde kurulan hayvan pazarında ailesi hayvancılıkla uğraşan çocuklar, yaz tatillerini onlara yardım ederek geçiriyor. 7 yaşından bu yana ailesiyle kurban pazarına giden 10 yaşındaki Ramazan Burak Özdemir, başına taktığı kovboy şapkası ile koçlar arasında dolaşarak onları besliyor, temizlik yapıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çiftlik ve hayvan pazarlarında kurban satışları başladı. Üreticiler bayrama sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırırken, binlerce vatandaş da kurbanlık almak için hayvan pazarlarının yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesi Yeşildere Semti'nde kurulan hayvan pazarında ise eğitim öğretimine yaz tatili için ara veren 10-17 yaş aralığındaki çocuklar, tatillerini hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım ederek geçiriyor. Bir yandan hayvanlarla vakit geçirip eğlenen çocuklar, diğer yandan hayvanları samanlarla besliyor, altlarını temizliyor ve kıllarını fırçalıyor. Aynı zamanda da kazanç sağlamayı öğrenen çocuklar, hayvanların fiyatlarını ezberliyor ve gelen müşterilere de yardımcı oluyor. Aydın'dan hayvan pazarı için ailesiyle İzmir'e gelen Ramazan Burak Özdemir, "3 senedir ailemle birlikte kurban pazarına geliyorum. Kovboy şapkamı takıyorum elime bir sopa alıyorum ve onlarla oynayıp onları temizliyorum. Burada çok sayıda arkadaşım da var. Normalde 5'inci sınıf öğrencisiyim kışın okuluma da devam ediyorum" dedi.

'VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'

Afyonkarahisar'dan İzmir'e ailesiyle birlikte gelen 13 yaşındaki Mehmet Ali Çerçi, "Burada ailemle birlikte hayvan satıyorum. Onların altlarını temizliyorum, kıllarını fırçalıyorum ve yemlerini veriyorum. Onlara burada bebek gibi bakıyoruz. Ben 6 yıldır hayvanlarla iç içeyim. Ailem çiftçi ve ben de hayvanların içine doğdum. Önce koyunlarla ilgileniyordum ama büyüdükçe büyükbaşlara da bakmaya başladım. Okulların açık olduğu dönemde okuluma gidiyorum yaz tatilinde hayvan pazarına geliyorum. Okula gittiğim dönemde de hayvanlarla ilgilenmeyi bırakmıyorum. Onlarla hep iç içeyim. Özellikle kendi yetiştirdiklerimi çok seviyorum. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum" diye konuştu.