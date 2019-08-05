HABER

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor.

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 23 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.
Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 200 kilogramlık “ İmparator” isimli boğa 27 bin 500 liraya alıcısını bekliyor.
21 bin liraya satılan ’Doğu Bey’ isimli boğanın sahibi İslam Yıldırım ise "Hayvanımız tam 1 ton ağırlığında. Sattığımız sahibinin iş yeriyle aynı isme sahip bir boğa alıcısına hayırlı olsun” dedi.

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de turistlerin çantasından para çalan Suriyeli hırsız yakalandı

Güven timleri tarafından yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Son dakika! LGS nakil sonuçları açıkladı

LGS nakil sonuçları açıkladı!

Günlük burç yorumları 5 Ağustos Pazartesi - Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da teröre büyük darbe! Bu yıl 15 milyon Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da teröre büyük darbe!

Sel bölgesi havadan görüntülendi

Ekipler arama çalışmalarına başladı! İşte bölgede son durum

İstanbul'da narkotik operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.