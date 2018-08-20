Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce ve Kocaeli'de kurulan kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala bazı vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için Düzce Belediyesi Hayvan Pazarı'na geldi.

Vatandaşlar, sıkı pazarlığın ardından aldıkları kurbanlıklarını araçlarına yükleyerek evlerine götürüyor.

- "Satışlar iyi"

Hayvan satıcısı Zekeriya Enç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban pazarında arife günü yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Enç, alıcıların da kendilerinin de memnun olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu yıl da satışlar iyi. Vatandaşlar da rağbet gösteriyor. Ahırlarda pek mal kalmadı. Pazarda durum iyi, satışlar iyi gidiyor. Bugün elimizde kalanları da satarız inşallah." diye konuştu.

Satışların bayramın son gününe kadar devam edeceğini aktaran Enç, "Bayramın 4. gününe kadar kesim yapılabiliyor. Bu yüzden son güne kadar pazarda olacağız. Geç kalan vatandaşlarımız ister küçükbaş, ister büyükbaş, bayram sonuna kadar buradan kurbanlığını temin edebilir." ifadelerini kullandı.