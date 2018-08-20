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Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Düzce ve Kocaeli'de kurulan pazarlarda, bayrama bir gün kala bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce ve Kocaeli'de kurulan kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala bazı vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için Düzce Belediyesi Hayvan Pazarı'na geldi.

Vatandaşlar, sıkı pazarlığın ardından aldıkları kurbanlıklarını araçlarına yükleyerek evlerine götürüyor.

- "Satışlar iyi"

Hayvan satıcısı Zekeriya Enç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban pazarında arife günü yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Enç, alıcıların da kendilerinin de memnun olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu yıl da satışlar iyi. Vatandaşlar da rağbet gösteriyor. Ahırlarda pek mal kalmadı. Pazarda durum iyi, satışlar iyi gidiyor. Bugün elimizde kalanları da satarız inşallah." diye konuştu.

Satışların bayramın son gününe kadar devam edeceğini aktaran Enç, "Bayramın 4. gününe kadar kesim yapılabiliyor. Bu yüzden son güne kadar pazarda olacağız. Geç kalan vatandaşlarımız ister küçükbaş, ister büyükbaş, bayram sonuna kadar buradan kurbanlığını temin edebilir." ifadelerini kullandı.

- "Minik"i alana çeyrek altın hediye

Pazardaki en büyük hayvan olduğu belirtilen "Minik"in sahibi Kudret Kurtoğlu, hayvanını alana çeyrek altın hediye edeceğini söyledi.

Kurtoğlu, 600 kilogram ağırlığındaki Minik'in 19 bin liradan alıcısını beklediğini kaydetti.

- İzmit'te pazardaki hayvanların yüzde 95'i satıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılan hayvan pazarına getirilen 2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı.

İzmit Belediyesi yetkilileri, ülkenin dört bir yanından 65 besici tarafından Solaklar Mahallesi'ndeki hayvan pazarında satışa sunulan biner adet büyük ve küçükbaş kurbanlıkların yüzde 95'inin alıcı bulduğunu belirtti.

Bütçelerine daha uygun hayvan alabilmek umuduyla arife günü kurban pazarına gelen vatandaşlar, kurbanlıkların neredeyse tamamına yakını satıldığı için hayal kırıklığına uğradı.

Ağrıdan gelen besici Nedim Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl pazara 30 büyükbaş getirdiğini belirterek, bugün itibarıyla hepsini sattığını söyledi.

Satışların geçen yıla göre daha iyi geçtiğini dile getiren Adıgüzel, alışverişini arife gününe bırakanın, aradığı gibi bir hayvan bulma şansının düşük olduğunu ifade etti.

Torunlarıyla pazara gelen emekli öğretmen Fehmi Şahin de daha uygun fiyata alma düşüncesiyle kurbanlık alımını arife gününe bıraktığını kaydetti.

Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

- Düzce ve Kocaeli'de kurulan pazarlarda, bayrama bir gün kala bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor

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Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu

Hayvan pazarlarında Arefe yoğunluğu
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arefe Düzce hayvan pazarı

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