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Kurban pazarlarında arife yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da kurulan hayvan pazarlarında, bayrama bir gün kala kurbanlık almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'na bir gün kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık aradı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında yapılan kıyasıya pazarlık sonucu kurbanlıklar alınıyor.

Kağıthane'deki hayvan pazarında kurbanlık satan esnaf, satışlardan memnuniyetini, artan maliyetlerden şikayetini dile getirdi.

Giresun Şebinkarahisar'dan büyükbaş hayvan getiren Turgay Coşkun, 70 havyandan 55'ini sattığını, kalan 15'i için de beklediklerini söyledi.

25 yıldır İstanbul'a kurbanlık getirdiklerini ifade eden Coşkun, maliyetlerin artması nedeniyle satışlar olsa bile pek kazanamadıklarını öne sürdü.

İstanbulluların tatile çıkmasından yakınan Coşkun, "Çıkıp bakıyorum kimse yok. Tatil bizi bitirdi." dedi.

İki yıldır Erzincan İliç'ten İstanbul'a büyükbaş kurbanlık getiren Eren Sam ise 45 hayvandan elinde 13'ünün kaldığını belirterek, satışların ne iyi ne de kötü olduğunu söyledi.

Pazarlıklar konusunda vatandaşlarla zorlandıklarını belirten Sam, artan maliyetlerden şikayet etti.

- Satışlar bayram boyunca devam edecek

Anadolu Yakası'ndaki hayvan pazarlarında ise satıcılar hayvanlarının bir kısmını satamadıklarını, maliyetlerin karşılanmadığını ve bayram öncesi beklenen yoğunluğun gerçekleşmediğini anlattı.

Satıcılar alıcısını bekleyen kurbanlıkları için bayram boyunca satışa devam edeceklerini ifade etti.

Diğer taraftan nakliye araçları da satılmış kurbanlıkları kesimhanelere götürmek için pazara gelmeye başladı. Vatandaşların satın aldığı kurbanlıklar, sabaha kadar kesim alanlarına taşınacak.

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