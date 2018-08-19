Kurban pazarlarında yoğunluk

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kurban satış yerlerinde üreticilerle daha ucuza kurbanlık almak isteyen alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor.

Kentteki yaklaşık 200 noktada kurulan kurbanlık satış yerlerinde, hareketlilik devam ediyor.

Üreticiler tüm hayvanlarını satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıkla dönmek için kıyasıya pazarlık yapıyor.

Başakşehir'de Kayaşehir Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerinde, 13 bin 500 liraya satışa sunulan 300 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvan, sıkı pazarlık sonucu 13 bin liraya alıcısını buldu.

Kurban satıcısı Abdurrahman Karagöz, Trakya'dan 32 büyükbaş hayvan getirdiğini ifade ederek, "İşler iyi gidiyor. 3-5 hayvanımız kaldı, bitirmek üzereyiz. Kurbanlıkları ortalama 12 bin 500-16 bin liraya sattık. Alan da memnun, satan da memnun. Alana da Allah hayırlı etsin. Kurbanlıklarımız bitecek." dedi.

Bu yıl fiyatların geçen yıla kıyasla biraz yüksek olduğunu dile getiren Karagöz, saman ve yeme gelen zammın kurbanlık fiyatlarına yansıdığını belirtti.