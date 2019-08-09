Kurban pazarlarındaki fiyatlardan üretici de tüketici de memnun

FAHRETTİN GÖK - Türkiye'de hayvancılığın en yaygın yapıldığı illerin başında gelen Erzurum'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarındaki dengeli fiyatlar hem kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler hem de uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşları memnun ediyor. Mera arazisi bakımından ilk, 800 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan ilde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışlarında artış gözleniyor. Küçükbaş hayvanların bin ile bin 500, büyükbaşların ise 5 bin ile 25 bin lira arasında değiştiği kentte, önceki yıllara göre fiyatlarda ciddi bir artış olmadığını gören vatandaşlar, pazarlara giderek kurbanlıklarını alıyor. Aylardır harcadıkları emeğin karşılığını kurban pazarlarında almak isteyen besiciler de önceki yıllara oranla vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kurbanlık fiyatlarında ciddi fiyat artışı gözlenmediğini, bunun da satışların artacağını gösterdiğini söyledi.

Birkaç yıldır kurbanlık fiyatlarının hemen hemen aynı olduğunu belirten Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl yemin çuvalı 50-60 liraydı, bu yıl 90 lira civarında. Yem fiyatları ve girdi maliyetleri yüksek ama fiyatlar aynı. Kurban kesecek vatandaşlarımız için olumlu olan bu durum besiciler için pek de geçerli değil ama biz yine halimizden memnunuz, razıyız, devletimize duacıyız." diye konuştu. - "Bu sektörün ayakta kalması ve canlı tutulması gerekli" Yıldırım, besiciliğin masraflı ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Besiciliğin riskleri de var, ölüm veya hastalık gibi. Bütün bunlara rağmen bizler işimizi severek yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık sektörüyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu, ülke nüfusunun üçte birinin uğraştığı bir meslek. Bu sektörün ayakta kalması ve canlı tutulması gerekli. Devlet politikalarımız da bu yönde. Hayvan fiyatlarının artmasını istemiyoruz, girdi maliyetleri düşürülsün, biz hayvanı ucuza alıp ucuza satarız." Bayram dolayısıyla Erzurum'dan batı illerine yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan sevkıyatının olduğunu dile getiren Yıldırım, "Büyükbaş hayvanda batı illerine yıl içinde 100 bine yakın sevkıyatımız var. Kurban Bayramı döneminde bu rakam 25-30 bin civarında. Yayla ve meralarımız hayvancılık yapmaya elverişli. Halkın da hayvancılığa bakış açısı olumlu, severek ve isteyerek yapıyorlar. O yönden de şanslıyız, işimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.