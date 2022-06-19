Kurban pazarlığında iki yıl sonra bir ilk!

İstanbul’da birçok ilçede yaklaşan Kurban Bayramı Hazırlıkları devam ediyor, çadırlar kuruluyor kesim alanları düzenleniyor. İstanbul Arnavutköy’de bulunan kurban kesim ve satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurban satışı yapılırken el sıkışılmıyordu. 2 yıl boyunca devam eden tedbirlerin ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar kurbanlık alışverişlerinde el sıkıştı. Bu yıl büyükbaş hayvanlar 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranlar 3 katına kadar çıktığını ifade ediyor.

"KURBAN FİYATLARI YAKLAŞIK 3 KATI FİYATINA ÇIKTI”

Kurban satışı için hazırlıklarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sütçü Yusuf Kurban kesim ve satış alanı işletme direktörü Kerem Yetimoğlu, “ Kurban Bayramı’na yaklaştıkça yoğunluğumu giderek arttı. Büyükbaş hayvanlarımız 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Hisseli paketlerimiz var ortalama 4,5 ve 6 bin Türk Lirası olmak üzere. Kurban Fiyatları yaklaşık 3 katı fiyatına çıktı. Geçen yıl 10 bin TL den başlıyorken bu yıl 27 Bin TL’den başlıyor Büyükbaş hayvanlarımızın satışı. Küçükbaş hayvanlarda ise yaklaşık 2 katı bir artış var. Bin TL’den başlıyorken küçükbaş Kurbanlık hayvanlarının fiyatı bu yıl 2 bin TL’ye satılıyor” dedi

“PANDEMİDEN SONRA EL SIKIŞMALAR GERİ GELDİ”

Şuana kadar 250 Büyükbaş Kurban hayvanı satıldığını ifade eden işletme direktörü Yetimoğlu, “200 adet büyükbaş hayvanımız kaldı satılmayı bekleyen. Sanırım 2 hafta kala kurbanlıklarımızın hepsini satacağız. Pandemiden sonra el sıkışmalar geri geldi. Aradığımız görüntüler bunlardı. Tatbiki yine sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Geçen seneye oranlar satışlarımızda yüzde kırklık bir düşüş var. Çünkü maliyetler arttığı için bunlarda fiyatlara yansıyor” diye konuştu.

(İHA)



