Kurban pazarlıkları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kurban bayramının birinci gününde vatandaşlar daha düşük fiyatlarla kurbanlık almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Bayram öncesine göre daha sakin olan kurban pazarlarında satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü.Daha düşük fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise bayramın ilk gününde pazarlara gelerek pazarlık yaptı.

Kurbanlık almak için pazara gelen ve satıcıyla sıkı pazarlık yapan Sevdin Demir, bugün 2 kurbanlığı 25 bin 500 liraya aldıklarını söyledi.

İlk günü beklediklerini aktaran Demir, " Bütçemizi zorladık, eşten dosttan eksiğimizi tamamladık. Arefe günü ve daha önceki günler bütçemizi aşıyordu. Ancak bugün parayı tamamlayabildik. Bütçemize daha uygun oldu, biraz fiyatlar düştü. Bütçemize uygun şekilde ayaraladık. Bugün istediğimiz, fiyata alabildik. Sağolsunlar bizi de kırmadılar, biz de kesebildik." diye konuştu.

Satıcı Rıdvan Toplaca ise Çankırı'dan geldiğini, 70 kurbanlık sattığını, beklediği fiyatlardan daha yüksek fiyatlara sattığını ifade etti.