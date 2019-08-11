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Kurban pazarlıkları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bayramın birinci gününde vatandaşlar daha düşük fiyatlarla kurbanlık almak için pazarlıklarını sürdürüyor - Satılan kurbanlıklar belediye ekipleri tarafından kurulan kesim alanlarında uzman kişilerce kesiliyor

İSTANBUL (AA) - Kurban bayramının birinci gününde vatandaşlar daha düşük fiyatlarla kurbanlık almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Bayram öncesine göre daha sakin olan kurban pazarlarında satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü.Daha düşük fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise bayramın ilk gününde pazarlara gelerek pazarlık yaptı.

Kurbanlık almak için pazara gelen ve satıcıyla sıkı pazarlık yapan Sevdin Demir, bugün 2 kurbanlığı 25 bin 500 liraya aldıklarını söyledi.

İlk günü beklediklerini aktaran Demir, " Bütçemizi zorladık, eşten dosttan eksiğimizi tamamladık. Arefe günü ve daha önceki günler bütçemizi aşıyordu. Ancak bugün parayı tamamlayabildik. Bütçemize daha uygun oldu, biraz fiyatlar düştü. Bütçemize uygun şekilde ayaraladık. Bugün istediğimiz, fiyata alabildik. Sağolsunlar bizi de kırmadılar, biz de kesebildik." diye konuştu.

Satıcı Rıdvan Toplaca ise Çankırı'dan geldiğini, 70 kurbanlık sattığını, beklediği fiyatlardan daha yüksek fiyatlara sattığını ifade etti.

Beykoz ve Üsküdar'da kurbanlıkları biten bazı satıcıların çadırlarını topladığı görüldü. Ellerinde kurbanlık kalan bazı satıcılar ise pazarlardaki yerlerinden memnun olmadıklarını, bu nedenle bazı kurbanları satamadıkları için zararda olduklarını ifade etti.

- Kurbanlıklar kesim alanlarında kesiliyor

Satılan kurbanlıklar belediye ekipleri tarafından kurulan kesim alanlarında, kurbanlıklar uzman kişilerce sistemli bir şekilde kesiliyor.

Üsküdar Küplüce'de bulunan kesim alanında kurbanlıklar raylı sistemlerde dini görevlilerin dualarıyla birlikte kesildikten sonra, elektronik testere ve bıçaklar yardımıyla küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, insanlara dağıtıldı.

Kesim alanında çalışan Ayhan Kuyucu 20 yılı aşkın süredir burada kesim işlemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, insanların mutlu olduğunu kaydetti. Kesimlerin hijyenik bir ortamda yapıldığını anlatan Kuyucu, kurbanlığın her parçasını eşit miktarda hisselere böldüklerini belirtti.

Kesim alanında kurbanlığını kestiren Yılmaz Uzun da önceki yıllarda kurbanlıkların boş arazilerde apartman önlerinde kesildiğini anlatarak, " Her taraf kan gölü oluyordu. Bu yapılan şu sistemle gayet başarılı ve hijyenik bir kesim oluyor. İnsanlar çalışıyorlar, önceden gelmişler mekanı kurmuşlar. Çok memnunuz, 3 senedir aynı sistemi kullanıyoruz. Bundan sonra da böyle olmasını tercih ederiz. Merdiven altı kesimler artık sona ermeli, bu sistem gayet başarılı." diye konuştu.

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Kesim kurban

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