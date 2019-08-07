HABER

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kurban pazarlarında yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı Samsun polisi kurban satış alanında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyette yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında meydana gelebilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara, polisler tarafından uyarılarda bulunularak, broşür dağıtıldı.

Kurban pazarlarında yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı Samsun polisi kurban satış alanında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyette yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında meydana gelebilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara, polisler tarafından uyarılarda bulunularak, broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyarı afişleri kurban pazarlarının farklı yerlerine asıldı.
Sahte para ve dolandırıcılık olaylarında alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Organize ve Mali Suçlar Komiser Yardımcı Metin Özdemir, “Vatandaşların gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlayabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Sahte para ile ilgili broşür dağıtırken önleyici görevde yapmış oluyoruz. Piyasa sahte para sürmeye kalkışan birileri varsa biz görevlileri görünce vazgeçiyorlar. Para konusunda kısaca 4 yöntem var; bizim Türk parasının üstünde 12 adet güvelik noktası var. 6 adet banknotumuzun ön yüzleri aynıdır. Vatandaşımız paraya dokunarak kabartmalarından ve kağıt kalitesinden anlayabilir. Dikkatli şekilde bakarak anlayabilir. Yansıyan görüntülerden anlayabilirler. Vatandaşımız herhangi bir sahte paraya denk gelirse paraya herhangi bir işlem yapmasın 155’i veya 156’yı arasın, haber versin” dedi.

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Antalya sahilleri dolup taştı

Sıcaktan kaçan sahile koştu

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlar

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.