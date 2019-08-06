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Kurban satıcılarının arefe günü umudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban pazarlarında devam eden hareketlilik satışlara yansımıyor.

Kurban satıcılarının arefe günü umudu

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban pazarlarında devam eden hareketlilik satışlara yansımıyor. Satıcılar fiyatların düşük olduğunu söylese de vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının fazla olduğunu düşünüyor. Bu durumda satıcılar ve vatandaşlar umudunu arefe ve şerefe gününe bağladı.
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanan artış günden güne devam ediyor. Hayvan Pazarı’na sabahın erken saatlerinde gelerek kurbanlıklarını görücüye çıkaran kurbanlık hayvan satıcıları, gün boyunca müşterilerini bekliyor. Fiyatların cazip olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların fiyatları yüksek bulduklarını, “Soran çok ama alan yok” diye tabir ediyor.
Besici ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, piyasanın durgun olduğunu tek umutlarının arefe ve şerefe günü olduğunu ifade ederek, “Piyasada bu yıl durgunluk var. Erzurum’da kurbanlık satışları en çok arefe ve şerefe günleri yapılır tek umudumuz o günler. Ama batı illerinde kurbanlık satışları gayet iyi gidiyor. Biz de arefe ve şerefe günü kurbanlıklarımızı satmak istiyoruz. Biz üreticiler geçen yıl gibi hayvanlarımızı besleyemedik. Yem fiyatları fazlaydı ot olmadı. Fiyatlar aynı ama üreticiler daha fazla para harcadı. Ben çiftçilerin temsilcisi olarak yem fiyatlarında bir iyileştirme yapılmasını istiyorum. Bu yıl kuraklık çok fazla oldu. Yetkililerden destek istiyoruz. Tarım ve hayvancılık ülkemizin en çok üzerinde durduğu sektörlerden birisi. Bu sektörde çalışan kişilerin refah sektörünün biraz daha düzelmesini istiyoruz” dedi.
Öte yandan her sene yaşanan sahte para olaylarının önüne geçilmesi için satıcıları uyaran polisler, alışverişlerde alınan paraların sahte olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, özellikle arefe gününe az bir süre kalmasıyla yaşanacak yoğunluktan faydalanmak isteyen art niyetli kişilerin piyasaya sahte para sürmek suretiyle vatandaşları dolandırabileceği uyarısında bulundu.

Kurban satıcılarının arefe günü umudu

Kurban satıcılarının arefe günü umudu

Kurban satıcılarının arefe günü umudu

Kurban satıcılarının arefe günü umudu

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