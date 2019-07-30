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Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış yerlerini ilâçlıyor.Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı için Geçit ve Veysel Karânî mahallelerinde hayvan satış yerleri oluşturdu.

Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış yerlerini ilâçlıyor.
Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı için Geçit ve Veysel Karânî mahallelerinde hayvan satış yerleri oluşturdu. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kurban satış noktaları, sineklere karşı Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli şekilde ilâçlanıyor. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor. Hayvan satış alanlarındaki kotraların içerisine yaydığı koku ile sinekleri çeken ve içerisinde hapsolmasını sağlayan 450 karasinek tuzağı yerleştirilirken, rezidüzel ilâçlama yöntemi ile de kotraların içerisi ve çevresi ilâçlanıyor. İnsan ve çevre sağlığına zararsız ilâçlar ile kurban satış yerlerinde karasineklerin çoğalmasına engel olunuyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sıkıntısız bir bayram geçirmesi hedefleniyor. Çalışmalar hem satış yapan hem de kurbanlık alan vatandaşlar tarafından da memnuniyetini karşılandı.
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdürü Dilek Yosun, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurbanlık satış alanlarının sineklere karşı düzenli olarak ilâçlandığını ifade eden Yosun, “Belediyemiz tarafından Geçit ve Veysel Karânî mahallelerinde kurbanlık satış alanı olarak belirlenen noktalardaki kotralara 450 karasinek tuzağı yerleştirdik. Düzenli olarak pülverizatörlerimizle rezidüzel ilaçlama yapıyoruz. Karasinek üremesine mani olmak için hayvan satış yerlerinde oluşan gübreler her gün toplanıyor” dedi.

Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği

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