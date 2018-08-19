Kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli?

İşte tüm merak edilenler...

Kimler kurban kesmeli, kurban eti nasıl dağıtılır?

1 / 13 Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için, Müslüman olması, akıllı ve bulûğa ermiş olması, mukim olmak yani yolcu olmaması ve belirli bir malî güce sahip olması şartları aranır.

2 / 13 Kurban etinin nasıl dağıtılacağı sorusunun yanıtı ise şöyle: Üçe taksim edilmesi sevaptır. Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilmek için, üçte biri evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere, geriye kalan üçte biri ise evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir. Kurban etinin tamamını bağışlamak caizdir. Kurban kesen kimse, eğer kendisi fakir ve ihtiyaç sahibi ise, kurbanın tamamını ev halkına ayırması ve onlara yedirmeside müstehaptır.

3 / 13 Kurban Bayramı süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısı, bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri. Bu durum, hayvan hareketlerinin ve tüketime hazırlanan et miktarının dört günde normalin ne kadar üzerinde olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla da dikkat edilmesi gereken noktalar önem arz ediyor. İşte kurbanlık hayvan seçimi, kesim şartları ve etlerin muhafazasıyla ilgili önemli noktalar:

4 / 13 Hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat edilmeli.

5 / 13 Kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu ve numaralı kulak küpesi, büyükbaş hayvan pasaportu küçükbaşlarda nakil beyannamesi bulunmalı.

6 / 13 Kesimi yapılan hayvanların kulak küpeleri köylerde muhtarlara teslim edilmeli. Muhtarlar tarafından teslim alınan küpeler ilçe müdürlüklerine teslim edilmeli.

7 / 13 Hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmi veya genel felç, vücutta şişlikler, kötü kokulu akıntılar varsa hastalıktan şüphe edilmeli. Bu ve benzeri durumlarda böyle hayvanlar satın alınmamalı veya kesin karar veteriner hekim kontrolünden sonra verilmeli.

8 / 13 Kurbanlık hayvan durgun ve halsiz olmamalı, aşırı öksürük ve aksırık olmamalı, gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı, göz, ağız ve burunda akıntı olmamalı. Besi durumu iyi, hareketleri normal olmalı.

9 / 13 Hayvanlar kesim öncesinde 12- 24 saat civarında dinlendirilmeli

10 / 13 Hayvan hakları açısından Kurban Bayramı'nda görev alan kasapların işinin ehli olmalı.

11 / 13 Taşıma, kesim öncesi ve kesim anında hayvanlara eziyet edilmemeli, yüksekte kesim yapılarak kanın akışı sağlanmalı ve kesim hijyenine dikkat ederek çalışılmalı.

12 / 13 Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıklar çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmeli, et ve deri dahil tüm yan ürünler ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmeli.