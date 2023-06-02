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Kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır? Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet duyurdu

02.06.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurban kesimine ilişkin bazı detaylar merak edildi. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Kurban kesimine ya da kurban alımına gidemeyecek Müslüman vatandaşlar kurban vekaleti alma ve verme şartlarını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 vekaletle kurban kesme bedelini açıkladı. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır? Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

Kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır? Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet duyurdu

Kurban vekaletine dair detaylar şimdiden sorgulanmaya başladı. 2023 yılının Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Vekaletle kruban kesmek isteyen vatandaşların gündeminde "Kurban vekaleti nasıl verilir ve nasıl alınır?" sorusu yer aldı. İşte detaylar...

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Kurban Bayramı 1

Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet ettikten sonra sözlü olarak "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." Demek yeterlidir. Ayrıca kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" Ya da kısaca "Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim" diyerek vekalet verilebilir.

KURBAN VEKALET ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban Bayramı 3

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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