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Kurban velaketi nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanete göre kurban velaketi hükmü nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kurban için velaket nasıl verilir? Kurban vekaleti nasıl alınır? Kurban vekaleti, kesimi kendimizin yapmadığı zamanlarda gerekir. Sözlü veya yazılı olarak kurban için vekalet verilebilir. Aynı zamanda başkasının adına kurban kesecek ise vekalet alırken ne demek lazım bilmek gerekir. İşte diyanete göre kurban vekaletine dair detaylar...

Kurban velaketi nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanete göre kurban velaketi hükmü nedir?

Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesimine dair fıkhi konular gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi de kurban vekaleti konusu. Kurban vekaleti dini hükmü nedir, nasıl verilir, nasıl alınır? Gücü yeten kişilerin yerine getirmesi gereken mali bir ibadet olan kurban kesiminde vekalet verilirken alınırken nelere dikkat etmeli haberimizde. İşte diyanete göre kurban vekaleti hususları..

KURBAN VEKALETİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekaleti, yazılı ve sözlü olarak verilebilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına “seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına “belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine” dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların "seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık"demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.

Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

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