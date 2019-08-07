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Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı’nda aralarında veterinerlerin de bulunduğu 20 kişiden oluşturulan "kurban yakalama timi" sayesinde vatandaşın elinden kaçan kurbanlar yakalanacak.Yaklaşan bayram öncesi eğitimlerini sürdüren drone destekli özel tim, Hayvanat Bahçesi’ndeki tatbikatta, kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanarak, kaçan büyükbaş hayvanları yakaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı’nda aralarında veterinerlerin de bulunduğu 20 kişiden oluşturulan "kurban yakalama timi" sayesinde vatandaşın elinden kaçan kurbanlar yakalanacak.
Yaklaşan bayram öncesi eğitimlerini sürdüren drone destekli özel tim, Hayvanat Bahçesi’ndeki tatbikatta, kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanarak, kaçan büyükbaş hayvanları yakaladı. Isınma hareketleri yapıp Kurban Bayramı’na hazırlanan tim, gelen ihbarlara anında müdahale edecek.
Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Kurban Bayramı’ndan dolayı kurban yakalama timi kurmuş bulunmaktayız. Yakalama timi, 15’i yakalamak üzere, 5’i de teknik ekip olarak görevlendirilmiş toplam 20 kişiden oluşacak. Bayram boyunca toplam 5 araçla hizmet vereceğiz. Vatandaşların, bayram boyunca kaçan danalarını, Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına bildirimleri yeterli olacaktır. Bunun üzerine de hayvanat bahçemizden timlerimiz harekete geçerek anestezi tüfekleriyle veya yakalama kementleriyle hayvanı yakalayarak vatandaşa teslim edecek” dedi.
Özsöyler, kurbanlarını kesen vatandaşların, etlerin yenilip yenilmemesi konusunda şüphelendiklerinde Hayvanat Bahçesi’ne gelerek etlerini muayene ettirebileceklerini söyledi.

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor
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