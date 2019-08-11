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Kurban yakalama timinin zorlu bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Erzurum'da kesim sırasında ya da ipini koparıp kaçan büyükbaş hayvanlar, "kurban yakalama timi" tarafından yakalanarak sahiplerine veriliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kesim sırasında ya da ipini koparıp kaçan büyükbaş hayvanlar, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "kurban yakalama timi" ile yakalanarak sahiplerine teslim ediliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte kaçan kurbanlıkları yakalamak için "kurban yakalama timi" oluşturdu.

Belediyeye gelen ihbar üzerine kurbanlığın kaçtığı mahallelere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu büyükbaş hayvanları, havalı tabancayla sakinleştirici iğne atarak yakalıyor.

Nene Hatun Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlardan Bilgin Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün aldıkları büyükbaş hayvanın, ipini koparıp kaçtığını söyledi.

Uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakalayamadıkları için Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timinden destek istediklerini ifade eden Güner, "Sağ olsun ekipler dün gelip hayvanı sakinleştirdi. Bugün yine hayvan ipini koparıp kaçtı. Hayvan kaçarken de hem boynuzlarını kırdı hem de amcamla arkadaşımı yaraladı." dedi.

Güner, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine kurban yakalama hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Ekiplerin, zorlu mesaisi, gelen ihbar üzerine gün boyu devam edecek.

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