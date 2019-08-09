Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, kurbanlık hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımlar görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerini aramasını hatırlatırken, bu şuçu işleyen kişiye 800 ile 11 bin lira arasında idari para cezası kesilebileceğini belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve hayvanlar için denetimler sürüyor. İzin verilen kurbanlık alanlarda denetimli bir şekilde kurbanlıkların kesilmesi için gerek belediye ekipleri gerekse kurulan kurban komisyonları sıkı bir şekilde çalışıyor. Her türlü tedbirin yanında sokak aralarında ve denetimsiz şekilde kesilecek kurbanlıklar için de gerekli önlemler alınıyor. Yetkililer, hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımların görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerinin aramasını tembihlerken 800 ila 11 bin lira arasında idari para cezalarının verileceği belirtiliyor.

“Mahalle aralarında bu işlerin yapılmaması gerekiyor”

Denetimsiz şekilde kesilen kurbanlıkların toplumsal sağlık açısından zararlı olduğunu belirten Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “İlkel şartlar altında, ev bahçesinde, apartman bölgelerinde kurban kesmek sağlık ve hijyen açısından doğru değil. Bunu gören çocukların psikolojilerinin bozulmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var, artık mahalle aralarında bu işlerin yapılmaması gerekiyor, kurbanların izinli alanlarda kesilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.