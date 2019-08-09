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Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, kurbanlık hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımlar görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerini aramasını hatırlatırken, bu şuçu işleyen kişiye 800 ile 11 bin lira arasında idari para cezası kesilebileceğini belirtti.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve hayvanlar için denetimler sürüyor.

Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, kurbanlık hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımlar görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerini aramasını hatırlatırken, bu şuçu işleyen kişiye 800 ile 11 bin lira arasında idari para cezası kesilebileceğini belirtti.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve hayvanlar için denetimler sürüyor. İzin verilen kurbanlık alanlarda denetimli bir şekilde kurbanlıkların kesilmesi için gerek belediye ekipleri gerekse kurulan kurban komisyonları sıkı bir şekilde çalışıyor. Her türlü tedbirin yanında sokak aralarında ve denetimsiz şekilde kesilecek kurbanlıklar için de gerekli önlemler alınıyor. Yetkililer, hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımların görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerinin aramasını tembihlerken 800 ila 11 bin lira arasında idari para cezalarının verileceği belirtiliyor.

“Mahalle aralarında bu işlerin yapılmaması gerekiyor”
Denetimsiz şekilde kesilen kurbanlıkların toplumsal sağlık açısından zararlı olduğunu belirten Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “İlkel şartlar altında, ev bahçesinde, apartman bölgelerinde kurban kesmek sağlık ve hijyen açısından doğru değil. Bunu gören çocukların psikolojilerinin bozulmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var, artık mahalle aralarında bu işlerin yapılmaması gerekiyor, kurbanların izinli alanlarda kesilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“800 lira ile 11 bin liraya kadar para cezaları var”
Eziyetin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Kızılinler, bu gibi yaklaşımlar görüldüğünde zabıta ekipleri ve kurban komisyonunda görevli kişilerin aranmasını hatırlattı. Kızılinler, “Kesimde en önemli şey hayvanlara eziyet edilmemesi çünkü netice itibariyle kurbanda olsa bir hayvandır. Bunların eziyet edilmeden düzgün şartlar altında bağlanması, düzgün bir şekilde kesilmesi ve kanlarının vücuttan tamamen boşaltılması gerekir. Özellikle apartman aralarında, bahçelerde düzgün şartlar olmadan hayvanlara eziyet eder tarzda bir yaklaşım görenlerin zabıtayı aramaları gerekiyor. Aynı şey kurban kesim yerlerinde olursa kurban komisyonundaki görevli arkadaşların aranması gerekiyor. 800 lira ile 11 bin liraya kadar para cezaları var, duruma göre kişiye göre değişiyor” dedi.

“Damakta bıraktığı lezzeti de daha kötü olacaktır”
Doğru bir şekilde kesilmeyen kurbanlıkların lezzet açısından da kötü olacağını vurgulayan Kızılinler, sözlerine şu şekilde son verdi:
“Eğer kurban etini düzgün şartlar altında kesmezseniz etin korunması, uzun süre saklanmasıyla alakalı ve lezzetiyle alakalı sıkıntı olacaktır. Çünkü hayvan stresli şekilde kesilirse etin olgunlaşması tam olarak tamamlanmayacağından dolayı ilerleyen zamanlarda hem damakta bıraktığı lezzeti daha kötü olacaktır hem de saklama süresi kısalacaktır. Hijyenik şartlar altında kesilmeyen etler başlangıçta mikrobik miktarı fazla olduğunda ve kanın vücuttan boşaltılmadığında ciddi anlamda etin bozulmasına sebep olabilecektir. O yüzden etin temiz, hijyenik şartlar altında kesilmesi ayrıca kurban kesiminden önce hayvana eziyet edilmemesi, düzgün şartlar altında kesilmesi her türlü önemlidir.”

Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

Kurbana eziyetin cezası 800 ile 11 bin lira arası değişiyor

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