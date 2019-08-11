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Kurbana kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurbanlıkları kesen kasaplara, etleri parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurbanlıkları kesen kasaplara, etleri parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Şehzadeler Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçük ve büyükbaş hayvanların kesimleri, ayrı yerlerde gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimleri yine çocukların gözleri önünde yapıldı.

Alaybey Pazar Yeri'nde kadın kasaplar, erkeklere yardımcı oldu. Erkek kasapların kestiği kurbanlıkların etlerini parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadın kasaplar, etleri parçalayarak, poşetledi.

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