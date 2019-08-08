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Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adanalı kebapçı Hasan Oral, kurban etlerinin 4 saat dinlendirilerek tüketilmesi ve lezzetli Adana Kebabının yapımı konusunda uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adanalı kebapçı Hasan Oral, kurban etlerinin 4 saat dinlendirilerek tüketilmesi ve lezzetli Adana Kebabının yapımı konusunda uyarılarda bulundu. Oral, “Lezzetli Adana Kebabında et mutlaka sinirden ayrılmalı ve eti tüketmek için en az 4 saat sıcaklığının gitmesi için beklenmeli” dedi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram için bütün hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar şimdi ise kurbanlarının kesilmesini bekliyor. Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı’nda etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar var.

“Etin sıcaklığı gitmeli”
Kebapçı Hasan Oral, etlerin kesildikten sonra yemek için en az 4 saat dinlenmesi gerektiğini kaydetti. Etleri saklamak için ise poşet yerine jelatinlere sarılmasını tavsiye eden Oral, “Eti kesimden sonra belli bir süre dinlendirmek gerekiyor. Bu da en az 4 saat. Etin kendi sıcaklığı var o gittikten sonra ayırabilirler. Daha sonra vatandaşlar jelatin halinde dipfrizde günlük kullanacakları kadarını saklayabilirler” diye konuştu.

“Kurbandaki etler kebaba uygun”
Kurban Bayramı’nda Adana Kebabı yapacaklara tavsiyelerde de bulunan Oral, lezzetli Adana Kebabı yapmak için etin sinirlerden ayrılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Kurban Bayramı’nda kesilen bütün koyunların tamamı kebaba uygun et. Çok sağlıklı. Hiçbir yeri kesilmemiş et. Kurban Bayramlarında kesilen koyunlarda erkek olduğu için eti bizim istediğimiz standartlarda. Kebap yaparken koyunun her bölgesini birleştirip bir kısmını el kıyması diğer kısmını makine kıyması yapabilirsiniz. Önemli olan sinirlerin ayıklanması ve güzelce tuz ve pul biberle yoğurmak gerekiyor. Yoğurduktan sonra da bunu şişe saplamak gerekiyor. Bazı insanlar bunu şişe saplayamayabilir ama kebabın asıl olanı közde pişmesidir. Izgarada da pişirebilirsiniz. Pişirme süresi göz kararı olmalı. Pişirirken ekmek arasına yağlarsanız hem içi hem dışı pişer.”

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin
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