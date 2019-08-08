Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adanalı kebapçı Hasan Oral, kurban etlerinin 4 saat dinlendirilerek tüketilmesi ve lezzetli Adana Kebabının yapımı konusunda uyarılarda bulundu. Oral, “Lezzetli Adana Kebabında et mutlaka sinirden ayrılmalı ve eti tüketmek için en az 4 saat sıcaklığının gitmesi için beklenmeli” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram için bütün hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar şimdi ise kurbanlarının kesilmesini bekliyor. Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı’nda etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar var.

“Etin sıcaklığı gitmeli”

Kebapçı Hasan Oral, etlerin kesildikten sonra yemek için en az 4 saat dinlenmesi gerektiğini kaydetti. Etleri saklamak için ise poşet yerine jelatinlere sarılmasını tavsiye eden Oral, “Eti kesimden sonra belli bir süre dinlendirmek gerekiyor. Bu da en az 4 saat. Etin kendi sıcaklığı var o gittikten sonra ayırabilirler. Daha sonra vatandaşlar jelatin halinde dipfrizde günlük kullanacakları kadarını saklayabilirler” diye konuştu.