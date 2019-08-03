HABER

Kurbanı hastalıklı çıkanlar vatandaşlar yeniden kurban kesmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

İl Müftüsü Prof.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, kurban kesecek olan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Kestiğimiz kurban eğer hastalıklı çıkacak olursa bunu hemen Tarım İl Müdürlüğü veterinerlerine haber vermemiz gerekiyor. Bundan dolayı devletimizin vatandaşlarımıza tevdi edilen bu ücretle yeniden kurban kesmeleri gerekiyor” dedi.
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kesilen kurbanları hastalıklı çıkan vatandaşların mağduriyetlerini devletin giderdiğini kaydeden Güven, bu tür durumda vatandaşların yeniden kurban kesmesi gerektiğini kaydetti.
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, şunları söyledi:
“Kurban Bayramımız yaklaşıyor. Kurbanını kesmek isteyen kardeşlerimiz kurbanlarını alıyorlar. Yüce Mevla şimdiden hem kurbanlarını kabul eylesin hem de Kurban Bayramını hayırlara vesile eylesin. Özellikle kurban keserken dikkat etmemiz gereken hususlardan biriside, kestiğimiz kurban eğer hastalıklı çıkacak olursa bunu hemen Tarım İl Müdürlüğü veterinerlerine haber vermemiz gerekiyor. Sağlık açısından baktığımız zaman bunların imha edilmesi gerekiyorsa hemen imha ediyorlar. Devletimizde kurbanın bedelini hemen tekrar ödeyerek mağduriyeti önlemiş oluyor. Bundan dolayı vatandaşlarımıza tevdi edilen bu ücretle yeniden kurban kesmeleri gerekiyor. Diğer taraftan eğer yenilmeye engel bir şey yoksa küçük bir takım hastalıklar varsa ve yemeyi engellemiyorsa kurban kesen kimsenin kurbanı makbuldür. Herhangi bir sakıncası yoktur.”

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktıTIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşmeBursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.