Kurbanlar çocukların gözü önünde kesildi, acemi kasaplar hastaneye koştu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) (DHA) - ERZURUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kurbanlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan birçok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Tüm uyarılara rağmen kurbanlar yine çocukların gözü önünde kesildi. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Timi'nde görevli ekipler tarafından uyuşturucu iğne atan silahlarla etkisiz hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Kesimhanelerin çevresi kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu. Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti. Bu yıl kurban satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyleyen besici Faruk Dolar "Kurban fiyatları geçen yılla aynı seviyede. Ama alıcı yok. Bu yıl Kurban Bayramı'nda beklenen satışlar olmadı. Bayramın ilk günü bile satış noktalarında bekledik. 12 tane büyükbaş hayvandan 8'ini satabildim. Kalanları da satamazsam evime götüreceğim" diye konuştu

