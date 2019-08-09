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‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

ADANA Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı'nda, belediyelerin belirlediği kurban satış noktaları dışında satılan hayvanların sakıncalı olabileceğini söyledi.

‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı'nda, belediyelerin belirlediği kurban satış noktaları dışında satılan hayvanların sakıncalı olabileceğini söyledi.
Belediyelerin kurban satış noktası olarak gösterdiği yerlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerinin görev yaptığını belirten Nihat Köse, bu alanlara giren tüm hayvanların kontrol altında tutulduğunu belirtti. Bunların dışında satılan kurbanlıkların hastalık taşıyabileceğine dikkat çeken Köse, "Belediyelerin belirlediği alanların girişinde mutlaka bir veteriner arkadaşımız bulunuyor. Bu görevli, Adana içinden veya farklı bir kentten getirilen hayvanları sevk belgesi olmadan kabul etmez. Alana girişine müsaade etmez. Sevk belgeli gelen bu hayvanlarda mutlaka kulağı küpeli, yani geldiği yerde yine kontrol edilmiş hayvanlardır. Bu yüzden kurbanlıklar mutlaka belediyelerin belirlediği satış alanlarından satın alınmalıdır" dedi.
DENETİMDEN GEÇTİĞİNE EMİN OLUN
Kurban edilecek hayvanın kulağı küpeli de olsa satın alacak kişi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, şöyle devam etti:
"Küpeli hayvanlarda sağlık sorunu yoktur. Hayvanın denetimden geçtiğine emin olun. Ancak muayeneden sonra bir şey olmuş mudur? Kurbanı kesecek kişi bu konuda kendisi de bir değerlendirme yapmalıdır. Satın alınacak kurbanlık mutlaka incelenmelidir. Örneğin, hayvanın tüyleri parlak olmalıdır. Kurbanlık canlı bakmalı, çevresi ile ilgili olmalıdır. Topallığı ve uzvu eksik olmamalıdır. Kurban kesecek kişi, hayvanın bu özelliklerini kontrol ettikten sonra rahatlıkla alabilir. Ancak yine de aklında soru kalan kişiler, gerekirse bizden, yani Veteriner Hekimler Odası'ndan yardım istemelidir."

FOTOĞRAFLI

‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’

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