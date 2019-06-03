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Kurbanlık beslediği dana sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Burdur’da kurbanlık için beslediği dananın boynuz darbesi sonucu kafasını betona çarpan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre olay, dün Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde meydana geldi.

Burdur’da kurbanlık için beslediği dananın boynuz darbesi sonucu kafasını betona çarpan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde meydana geldi. 3 çocuk 7 torun sahibi Ahmet Tutar (72), Kurban Bayram’ında kesmek için beslediği dananın olduğu ahıra gitti. Tutar, karnını doyurmak için yaklaştığı dananın boynuz darbesi sonucu yere yığıldı. Başını yere çarpan Tutar, yakınları tarafından çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralanan Tutar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

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