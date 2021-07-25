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Kurbanlık boğanın saldırısıyla öldü! O anlar kamerada

25.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. Komşusunun kurbanının saldırmasıyla yere yığılan 61 yaşındaki Bilal Baylan'ın acı haberi 4 gün sonra geldi. Baylan’ın saldırıya uğradığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurbanlık boğanın saldırısıyla öldü! O anlar kamerada

Porsuk Mahallesi'nde oturan Bilal Baylan, Kurban Bayramı’nın ilk günü kendi kurbanını kestikten sonra kurban kesmek için hazırlık yapan komşusuna yardıma gitti.

ÜRKÜNCE HAMLE YAPTI

Kurban sahibi ve komşuları, boğanın gözünü bağlayıp, traktörün arkasına bağladı. Hazırlık yapılırken aniden ürken boğa, sağa sola hamle yaptı. Bu sırada grup, boğanın bağlı olduğu ipi tutmaya çalıştı.

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BOĞANIN DARBESİYLE YERE DÜŞTÜ

Boğa, Bilal Baylan’ı boynuz darbesiyle yere düşürüp, üzerine çıktı. Yaralanan Baylan için komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baylan, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Baylan, 4 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baylan’ın saldırıya uğrayıp, yere düştüğü anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Samsun
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